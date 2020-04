La Policia Local de Quart de Poblet intervé en més de 400 vehicles durant els controls de Setmana Santa

Connect on Linked in

En total s’ha denunciat a 46 persones, entre vianants i conductors de vehicles, per incomplir el confinament



Els controls es realitzaran de manera permanent i diària mentre dure l’Estat d’Alarma

La Policia Local de Quart de Poblet ha multiplicat els seus esforços durant els dies festius de Setmana Santa per a evitar desplaçaments innecessaris amb l’objectiu d’assegurar la salut de la població i el compliment de les mesures decretades a l’Estat d’Alarma. Per a això, des del 8 d’abril i fins al dia 13, de manera diària, s’han dut a terme controls, repartits en diferents franges horàries en les principals entrades i eixides del municipi.

En total s’han realitzat 14 controls de vehicles amb intervencions en 434 automòbils, en els quals s’ha procedit a identificar als seus ocupants i comprovar el motiu del seu desplaçament. També s’ha identificat a 222 transeünts a fi de comprovar el motiu de la seua permanència en la via pública.

Malgrat que la majoria de la població ha demostrat un altíssim grau de civisme i responsabilitat, limitant la seua mobilitat als supòsits imprescindibles, amb l’arribada dels dies festius i la disminució de la xifra de contagis, s’ha incrementat el nombre de desplaçaments, per la qual cosa ha sigut necessari augmentar els controls, que han finalitzat amb 46 denúncies. En concret, s’ha tractat de 24 vianants i 22 conductors.

Amb l’objectiu de previndre un repunt dels contagis per COVID-19, els protocols de vigilància continuaran realitzant-se de manera permanent mentre dure el confinament.

Des de la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha centrat el seu treball a fer costat a la població durant aquests durs moments de lluita contra la propagació del virus. Per això, a més dels dispositius de control, s’han posat en marxa nombroses mesures que pretenen facilitar als veïns i veïnes les restriccions de moviment decretades, com el servei d’assistència domiciliària per a majors que evita que hagen d’eixir a comprar o per medicines, l’atenció psicològica a famílies i adolescents, el pla de neteja i desinfecció diària, o el servei d’acompanyament telefònic.