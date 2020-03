La Policia Local de Sueca agraeix el comportament de la ciutadania i les mostres d’afecte

Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sueca, s'ha realitzat una comparativa de les dades que ens han mostrat estes dos setmanes de confinament imposat per l'Estat d'Alarma. Per al regidor responsable de l'àrea, Carlos Ramírez, “en esta segona setmana, i respecte a la primera, hem mantingut els mateixos serveis preventius bàsics de protecció en els llocs habituals: supermercats, Centre de Salut i Mercat Central, entre altres. A més, hem incrementat el nombre de controls de vehicles i persones, principalment el cap de setmana, i en els diferents nuclis de població de la zona marítima, com són El Perelló i Mareny de Barraquetes”. Pel que respecta a les denúncies per l'incompliment de les mesures de confinament i desobediència a les disposicions de l'Estat d'Alarma, s'han vist incrementades en un 40% en esta segona setmana. Quant a les actuacions dels agents, un 15% s'han degut a l'atenció de serveis socials i humanitaris, entre els quals s'inclou el fet d'atendre algunes necessitats de persones dependents i sense familiars directes que pogueren fer-se càrrec de la situació. En els serveis de caràcter sanitari o acompanyament, no s'ha observat un increment realment significatiu, ja que les xifres es troben dins de les previsions sanitàries anunciades. Altres actuacions que han requerit de l'atenció policial s'han degut a serveis ordinaris com incendis o diferents conflictes privats. “M'agradaria remarcar el fet que la gran majoria de la població de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, ha complit i està complint les recomanacions i obligacions que ens ha imposat esta alerta sanitària. Vull agrair a la població el seu comportament exemplar i les mostres d'afecte que han tingut estos dies cap al cos de la Policia Local de Sueca; així com l'esforç de particulars i empreses que han col·laborat desinteressadament amb la Policia Local aportant mitjans materials i personals”, ha afirmat Carlos Ramírez.

