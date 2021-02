La Policia Local de Sueca continua adaptant el seu servei a les noves tecnologies amb la posada en marxa d’una nova centraleta

Connect on Linked in

Mentre finalitzen els canvis tècnics necessaris, la ciutadania tindrà a la seua disposició el número de telèfon provisional 666503493, si no pogueren obtindre resposta en l’habitual 961701515

La Policia Local de Sueca ha anunciat una nova actuació dins del procés de planificació que està duent a terme des de fa diversos mesos, per a adaptar la seua labor diària a les noves tecnologies. En este cas, es tracta del nou servei de recepció de telefonades en la Central, que ha entrat en funcionament hui, el qual ofereix a la ciutadania una millor atenció que redundarà en la qualitat d’este. “Estem adaptant el sistema de comunicacions de manera que les persones que l’utilitzen estiguen informades en tot moment que la seua telefonada ha sigut rebuda i serà atesa al més prompte possible, en el cas que s’estiga atenent en eixe moment una altra emergència. Fins a hui, la persona que telefonava no obtenia resposta si la línia estava ocupada, i podia pensar que no estava sent considerada, quan la realitat no era eixa. Ara, la nova centraleta distribuirà les telefonades i les mantindrà a l’espera mentre s’atén una altra urgència prèvia. A més, les telefonades seran gravades per a major seguretat”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



L’objectiu és millorar el servei, adaptant-lo a l’aplicació de les noves tecnologies i, per això, mentre finalitzen els treballs tècnics d’adaptació a la nova centraleta, la ciutadania podrà contactar amb la Policia Local a través del número de telèfon provisional 666503493, si no pogueren ser atesos en l’habitual 961701515.

Esta actuació s’emmarca dins de la planificació que s’està duent a terme per a adequar i adaptar tot el sistema de treball a les noves tecnologies. Per això, en breu, la Policia Local de Sueca tindrà accés a la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES), que coordina tots els serveis d’emergències (sanitaris, bombers i altres), una vegada es dispose de tots els recursos suficients per a tindre cobertura en tota la zona marítima.



A més, durant este any, està prevista la incorporació d’un nou programa informàtic policial que millorarà encara més el servei, ja que permetrà gestionar conjuntament tots els recursos amb què compta la Policia Local, tant materials com personals, a l’hora de planificar serveis, oferir una atenció ciutadana més efectiva, facilitar la comunicació en la gestió de documents interns i externs, i relacionats amb altres administracions. “Es tracta de la posada en marxa d’un nou programa informàtic, que permetrà optimitzar el servei que presten els agents a través d’una base de dades en la qual quedarà registrada tota la informació de cara a millorar la labor diària de la Policia, amb l’objectiu de reduir el temps d’intervenció i altres continguts d’organització policial, per a poder analitzar així, en temps real, els serveis que es puguen millorar, adaptant-nos a les noves exigències de la societat actual”, ha assenyalat Carlos Ramírez.