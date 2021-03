La Policia Local de Sueca continua amb la seua estreta col·laboració i suport constant a associacions i institucions del municipi

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha tornat a mostrar la seua col·laboració continua i estreta amb la ciutadania davant qualsevol situació de necessitat o emergència que puga presentar-se. La Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca, així mateix, continua oferint el major nombre de recursos necessaris per al treball de proximitat que realitzen els i les agents diàriament i, especialment, des de l’inici de la pandèmia i les greus conseqüències que està provocant.

En esta ocasió, durant els últims dies, la Policia Local ha procedit de nou al repartiment d’al voltant de 4.000 mascaretes, facilitades per Delegació de Govern, entre associacions i institucions de la ciutat, com ara Creu Roja, Càritas, Associació de Familiars i Malalts Mentals Ribera Baixa (AFEMRB), A PASSAR-HO BÉ, Associació de Familiars d’Alzheimer Sueca (AFASU) i Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU), així com a persones en situació de vulnerabilitat de la població. “Des de la Policia Local s’estan repartint estes mascaretes, de la manera més equitativa possible, entre diverses associacions i també entre població amb, en principi, més dificultat per a accedir a elles; encara que hui dia el mercat ja està subministrant amb suficients recursos de prevenció. Dins de cada associació, realitzaran la distribució que creguen convenient proporcional a les necessitats”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.