La Policia Local de Sueca continua ampliant la seua plantilla amb la incorporació de 3 agents més

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit l’acte de presentació dels tres nous agents que s’incorporen a la plantilla de la Policia Local de Sueca. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, han donat la benvinguda als nous membres del cos, que han acudit a l’acte acompanyats per alguns dels seus comandaments. En el procés, a més de la incorporació dels tres nous agents, s’ha procedit també a regularitzar una situació temporal d’interinitat que venia arrossegant-se des de fa anys.

“Amb la incorporació d’estos tres nous agents, que se sumen als sis que es van presentar fa unes setmanes, anem aconseguint a poc a poc cobrir totes les vacants de recursos humans que este govern havia heretat i que suposaven un dèficit molt important per a la plantilla des de fa molts anys. Estes incorporacions suposen, a més, la finalització del segon procés que teníem en marxa. Amb el tercer, que iniciarem en breu en este any també, acabarem de cobrir pràcticament totes les places que estaven vacants, en incorporar a set agents més. I, finalment, amb l’Oferta Pública d’Ocupació prevista per a 2022, tancarem tot el procés, sumant cinc agents més fins a aconseguir la xifra de 72, la que correspon a la nostra ciutat per nombre d’habitants”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que “amb estes últimes incorporacions, ens acostem ja al 90% de la plantilla que li correspon a una ciutat com Sueca i, una vegada finalitzat tot el procés previst en esta legislatura, la xifra aconseguirà el 100%. Quan vam entrar a governar, ens vam trobar amb un dèficit molt important quant a recursos personals i materials en la Policia Local, i ens vam posar l’objectiu de solucionar este problema perquè la ciutadania dispose dels recursos necessaris per a la seua seguretat, un servei bàsic i fonamental per a la Policia Local que, moltes vegades, són els primers als qui es recorre a l’hora d’atendre situacions d’urgència”.

La inversió en recursos personals s’uneix a la inversió que està realitzant l’Ajuntament quant a recursos materials, amb l’adquisició de nous vehicles motocicletes per a facilitar el treball de la nova policia de proximitat que vol afermar-se durant esta legislatura. “Volem que este tipus d’agents a peu de carrer resulten encara més pròxims per a atendre les necessitats de la ciutadania”, en paraules de Carlos Ramírez.