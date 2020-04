La Policia Local de Sueca difon una sèrie de jocs i activitats per a ajudar els menors a passar el confinament a casa

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha posat en marxa una iniciativa per a ajudar els xiquets i xiquetes a passar el confinament a casa de la manera més divertida possible. Per a això, ha elaborat una sèrie de fitxes en les quals, a més d’agrair l’esforç que estan fent per a contindre la propagació del virus, els faciliten informació sobre recomanacions sanitàries, a fi d’evitar el contagi, i els proposen activitats lúdiques per a aprendre jugant.



En les fitxes podran trobar idees per al temps d’oci, activitats de dibuix, jocs, mots encreuats, concursos, tallers de rebosteria i informació sobre el municipi, seguretat viària i sobre les funcions del personal que està al servei de la seguretat de la ciutadania, entre moltes altres propostes. “Esperem que vos agraden i que vos ho passeu molt bé amb elles. Una vegada passe tot açò, tornareu a vindre al nostre Parc Infantil de Trànsit, i les bicicletes i patins tornaran a rodar”, expliquen els agents de Sueca creadors d’esta iniciativa en la Carta de Presentació, en la qual també informen que, “quan açò finalitze, celebrarem una festa en la qual l’únic requisit per a participar serà haver completat este quadern d’activitats i ajudat a casa. Farem sortejos, cridarem als guanyadors del concurs i repartirem detalls de la Policia Local”. A més, mostren el seu agraïment als companys de la Policia Local d’Elx i Canals per ser els promotors d’estes activitats.



Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, “activitats com esta reflecteixen, una vegada més, el caràcter humà i pròxim dels nostres agents que, malgrat estar en primera línia treballant, han volgut oferir a la ciutadania, en este cas als més xicotets de la casa, una alternativa per a passar de la millor manera possible el confinament, agraint-los el seu esforç i la seua col·laboració. És un nou exemple que la nostra Policia Local treballa tots els dies, i ara més que mai, per la nostra seguretat, salut i benestar”.