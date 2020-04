La Policia Local de Sueca redoblarà esforços de nou este cap de setmana per a controlar els desplaçaments innecessaris

Connect on Linked in

Des que es decretara l’estat d’alarma, han sigut sancionades 257 persones



La Policia Local de Sueca continua treballant sense descans per a protegir a la ciutadania de la propagació de possibles contagis, així com sancionant, quan així es requereix, tots aquells comportaments insolidaris provinents d’alguns ciutadans i ciutadanes “que, afortunadament, només representen una ínfima minoria, ja que la gran majoria de la població de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, estan tenint un comportament excel·lent, exemplar”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



En xifres, des que es va decretar l’estat d’alarma fins hui, la Policia Local de Sueca ha sancionat a 257 persones, d’elles, set han sigut reincidents. El motiu principal en la majoria dels casos ha sigut la no justificació del desplaçament o de domicili pròxim. Quant al nombre d’identificacions de persones i vehicles, la Policia Local ha realitzat un total de 1.217. Pel que respecta al nombre de controls efectuats en els accessos a les poblacions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com en la resta de la zona marítima, ha sigut de 348.



“Així mateix, s’ha treballat durant estos dies en el repartiment de sistemes de protecció personal a treballadors que utilitzen per als seus desplaçaments mitjans de transport públics, seguint escrupolosament les pautes que ha marcat el Ministeri. Junt a Protecció Civil i Guàrdia Civil, la Policia Local ha procedit al repartiment en les zones establides, que s’han vist finalment ampliades en disposar d’algun material sobrant que s’ha destinat a la població de major risc. Per això, s’han repartit també en llocs com el Centre de Salut, les portes del Mercat Central, l’aparcament de camions del centre comercial o el polígon industrial”, ha explicat Ramírez.



Les previsions per a este cap de setmana, i dilluns pròxim, consistiran a no baixar la guàrdia i mantindre els controls, especialment en la zona marítima per a evitar de nou els desplaçaments a segones residències. També es realitzaran estos controls en els supermercats que continuen oberts. “A més, intensificarem, juntament amb la Guarda Rural, els controls en els accessos a les zones rústiques per a evitar els desplaçaments a les casetes de camp. Tot això anirà acompanyat d’una ampliació de reforços en la plantilla d’agents de la Policia Local per a tot el cap de setmana. En este punt, m’agradaria reiterar de nou el meu agraïment a tota la plantilla pel seu esforç i per poder disposar, al 99%, de la pràctica totalitat dels agents amb què comptem”, ha assenyalat Ramírez.