La Policia Local de Sueca s’adapta a les circumstàncies d’este estiu per a garantir la seguretat a la ciutadania

Després de l’estudi previ realitzat per a valorar les necessitats de cara a la temporada estival, (la més especial este any degut a la crisi sanitària), la Policia Local de Sueca afronta l’estiu amb una reestructuració dels seus recursos humans i materials per a garantir al màxim la seguretat de la ciutadania, tant en el nucli urbà com en la zona marítima, la qual veu com augmenta la seua població arribant a superar les 80.000 persones. “Després de valorar quines eren les necessitats que demanda una població com la nostra, que es multiplica en la zona de platja a l’estiu, i avaluar les manques que tenim en recursos personals, al no poder contractar reforços, ens hem adaptat a les circumstàncies i optimitzat recursos per a poder continuar prestant el servei necessari de proximitat, fins i tot incrementant-lo en la zona marítima a causa del Covid-19”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, qui ha mostrat la seua satisfacció “per l’esforç que està realitzant la plantilla perquè el servei no es veja afectat en cap moment, especialment en un estiu tan complicat i difícil com este pel tema de la crisi sanitària, circumstància que s’uneix a l’increment de la població en la zona de costa”.



Per a poder atendre el servei extra de policia de proximitat a les platges que suposa la crisi sanitària, la Policia Local ha ampliat la seua flota amb dos vehicles més que serviran per a millorar els desplaçaments per tota la zona marítima. Així mateix, els agents de la Policia Local de Sueca estan utilitzant ja un nou sistema de telecomunicacions, la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES), que coordina tots els serveis d’emergències: sanitaris, bombers, etc. “Durant este trimestre, estem provant este nou sistema que ens connecta amb tots els serveis d’emergències. A més, després de l’entrada en vigor de la ‘nova normalitat’, hem observat un augment en la sinistralitat viària. Per això, realitzarem de manera intermitent controls de alcoholèmia i drogues de caràcter preventiu, amb un nou etilòmetre evidencial adaptat a la normativa vigent, amb l’objectiu de garantir sempre la seguretat de vianants i conductors”, ha assenyalat Carlos Ramírez.