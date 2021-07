La Policia Local de Torrent incrementa les seues intervencions per a evitar aglomeracions els caps de setmana

Connect on Linked in

El dispositiu especial de les nits de divendres i dissabte va registrar un total de 77 denúncies

La Policia Local de Torrent ha posat en marxa diferents actuacions policials per a intentar evitar les aglomeracions en determinats punts de la ciutat. Durant els caps de setmana s’ha reforçat encara més la vigilància i les intervencions policials amb la finalitat de preservar la seguretat ciutadana.

El passat cap de setmana, la Policia Local de Torrent va registrar un total de 77 denúncies corresponents a diferents infraccions. El major número d’elles, concretament 32, es van donar per l’ús incorrecte de la màscara. D’altra banda, 20 corresponen al consum d’alcohol en la via pública, 16 per infringir l’ordenança de convivència ciutadana i 9 per desobediència a l’autoritat.



Aquestes actuacions se sumen a les labors permanents de control que van acompanyades de diferents accions de conscienciació sobre la responsabilitat individual i l’esforç col·lectiu en la lluita contra la pandèmia provocada pel COVID-19.