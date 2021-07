La Policia Local de València demana un últim esforç a la ciutadania per a acabar amb la pandèmia

Print This Post

La Policia Local de València ha presentat la campanya de publicitat amb el lema “Estem a estes mesures d’eixir de la crisi”, que en les pròxims dies estarà en televisions, ràdios, mitjans escrits, digitals i xarxes socials.

Mitjançant la campanya es pretén conscienciar a la ciutadania que la millor manera d’acabar amb esta crisi és respectar les mesures sanitàries i actuar amb responsabilitat.

La campanya ha sigut presentada en roda de premsa, pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha remarcat que l’Ajuntament i la Policia Local demanen a la ciutadania un últim esforç per tal d’eixir de la pandèmia.

L’edil ha justificat la necessitat de realitzar esta campanya en este moment concret, per les dades d’incidència acumulada de casos en la Comunitat, que fa un any era de 18 casos i en estos moments és de 586 casos per cada 100.000 habitants”. Cano ha recordat que en un mes hem passat de tindre 373 casos a la Comunitat Valenciana a 1.876, en un sol dia.

Des de l’ajuntament de València fan una crida a la responsabilitat individual, com a arma necessària per a acabar amb la crisi sanitària.