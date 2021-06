La Policia Local de València es forma per a previndre i actuar davant intents de suïcidi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els cursos començaran l’últim trimestre de l’any i oferiran eines per a actuar sense comprometre la seguretat dels agents

La Policia Local de València ja té llestos tots els continguts de formació sobre prevenció i actuació davant intents de suïcidi. Així ho ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha explicat que la iniciativa es va posar en marxa el mes d’abril passat, davant la “preocupant situació” que va registrar en tot just 12 dies 56 intents de suïcidi que, des de principis d’any, sumaven un total de 451 a la ciutat. El regidor Cano va assenyalar en aquell moment la “necessitat de donar visibilitat a les nombroses alertes que estava rebent la Policia Local de València sobre salut mental, perquè els problemes no es resolen donant-los l’esquena”, segons les seues paraules.

Dos mesos després, la formació ja està preparada, s’han definit tots els continguts que s’impartiran a agents de Valéncia amb l’objectiu de “capacitar-los per a intervindre en aquestes si-tuaciones de crisis”, ha manifestat Aarón Cano, qui ha destacat la importància d’aquesta formació específica perquè la plantilla “dispose dels coneixements i les eines necessàries per a intervindre davant situacions tan delicades i difícils amb les màximes garanties i també per a la seua seguretat”.

El regidor ha afegit que aquesta formació “no substitueix ni reemplaça a aquella que realitzen els serveis sanitaris”, ja que l’objectiu és que la plantilla dispose de coneixements per a aqueixos instants claus fins que es done pas en la intervenció d’altres serveis especialitzats. El programa tindrà una duració de 20 hores i començarà el mes vinent novembre. “Està dirigit a patrulles de servei al carrer i a policies que atenen telefònicament aquests servi-cios des de la sala del 092”, ha informat el regidor de Protecció Ciutadana.

Els continguts del curs abasten des d’habilitats psicològiques bàsiques per a intervindre en crisis, al desenvolupament d’estratègies i tècniques per a agents que hagen d’intervindre, o nocions fonamentals per a atendre persones en risc amb familiars. També s’estudia “la realitat dels suïcidis: motius principals, factors de risc, perfils amb major risc, persones potencials, i circumstàncies personals i socials”. Finalment, s’aborden els factors protectors i la coordinació amb altres serveis municipals.