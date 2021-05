La Policia Local ensenya educació viària als escolars de Picassent

Connect on Linked in

Any rere any, la Policia Local posa en marxa el projecte EduVial, una iniciativa de formació dirigida a l’alumnat de 5é de primària del municipi





Teoria i pràctica en educació viària a l’exterior. Així treballa la Policia Local amb l’alumnat de 5é de primària del municipi esta matèria perquè ja de menuts i menudes tinguen tots els coneixements per a la circulació per vies i carrers.

Així, mitjançant el projecte EduVial, es transmeten tots els conceptes directament relacionats amb la seguretat vial en la qual participen activament ja siga com a vianants, usuaris de bicicletes o patinets, i també com a passatgers dels vehicles. També sobre els mecanismes de seguretat, com poden ser cadiretes infantils, airbags, cinturons de seguretat, llocs adequats per on creuar, pas per camins, entre d’altres, són objecte d’anàlisi, coneixement i estudi.

Als carrers i també al parc d’educació viària ubicat a la ronda sud, tres agents de la Policia Local els ensenyen tots estos conceptes. De camí a estes instal·lacions, s’aprofita per observar les conductes, de vegades incíviques, que es produeixen al carrer, des d’on els xiquets i les xiquetes les observen i les assenyalen, amb exemples com estacionaments inadequats, no respectar semàfors o cedir el pas als vianants, entre d’altres.

Segons manifesta el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, «Des de la Policia Local valorem molt positivament estes activitats, ja que d’esta manera estem educant i ensenyant també als conductors i conductores del futur».