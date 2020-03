La Policia Local posa en marxa una campanya de prevenció durant els actes fallers

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca està duent a terme durant estes setmanes, i fins que finalitze la celebració de les Falles, una campanya de prevenció en el consum d’alcohol, especialment entre els menors d’edat. Per a això, s’ha ampliat el dispositiu especial que ha cobert ja actes tan multitudinaris com el Concurs de Paelles o la Cavalcada del Ninot. “Hem aconseguit celebrar els actes amb normalitat sense cap incident d’ordre públic”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



En el cas del Concurs de Paelles, els agents van intervindre en la seguretat de la zona, pel que fa a la circulació de vehicles, i evitant el consum d’alcohol entre els menors, recuperant centenars de litres de beguda. Pel que respecta a la Cavalcada del Ninot, els agents van realitzar la prova d’alcoholèmia a tots els conductors de vehicles participants en la desfilada, donant la quantitat de 0 com a resultat en tots ells. “El més important és garantir la seguretat abans, durant i després de l’acte. L’operatiu especial d’agents es va mantindre durant tot el temps necessari per a atendre les necessitats del municipi en general, en la macrodiscomòbil que es va celebrar amb posterioritat a la Cavalcada, i en la zona de costa, en la qual també hi havia activitat fallera i d’alguna discoteca. I així continuarem treballant, mantenint l’operatiu fins que finalitzen les Falles, amb l’objectiu de mantindre la prevenció quant a seguretat i demanar civisme a la ciutadania”, ha assenyalat Ramírez.



Des de la Regidoria s’informa que es reforçarà l’operatiu amb recursos suficients, durant estos dies, per a atendre amb garanties les necessitats bàsiques de la ciutadania. Malgrat els assoliments aconseguits amb l’operatiu, la Policia Local ha instruït també diligències per denúncies contra la seguretat viària i trencament de les mesures imposades per violència de gènere, així com contra conductors que han donat positiu per consum de drogues.