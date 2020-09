La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local d’Alaquàs, deté a una dona després de causar danys en 36 vehicles

Connect on Linked in

La sospitosa presumptament havia realitzat pintades amb esprai en el lateral de turismes estacionats a Aldaia i Alaquàs. La detenció ha sigut possible gràcies a un dispositiu de vigilància posat en marxa per a localitzar la persona autora dels fets.

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dijous a Xirivella (València) una dona de 66 anys com a presumpta autora d’un delicte continuat de danys, després de realitzar pintades amb esprai en el lateral de 36 vehicles que es trobaven correctament estacionats en les localitats d’Aldaia i Alaquàs.

La detenció de la sospitosa ha sigut possible gràcies a un dispositiu de vigilància posat en marxa per la Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Local d’Alaquàs, amb l’objectiu de localitzar a la persona autora dels danys produïts en turismes en aquestes localitats valencianes des de principis d’agost. La col·laboració ciutadana ha sigut fonamental per a tindre la pista que ha portat a la detenció.

L’Ajuntament d’Alaquàs, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Aldaia, va destinar en concret a un grup d’agents de paisà per al control de les zones on actuava la sospitosa. Es va consultar a més als basars de venda d’esprais per a comprovar si hi havia hagut compres i es va realitzar un seguiment de persones sospitoses i operatius de paisans.

Els agents van observar que el modus operandi era el mateix en tots els casos: ús de pintura de color negre, roig o blanc, el tipus esprai, per a realitzar un grafit en el lateral dels cotxes, tots ells amb un traç similar en la seua realització. La persona autora dels fets actuava en diferents franges horàries però sempre adoptava mesures de seguretat, com ara buscar llocs aïllats i sense presència de testimonis.

Com a conseqüència de les investigacions i una vegada acumulats suficients indicis que presumeixen la participació de la detinguda en els fets, la Policia Nacional ha localitzat la presumpta autora, que en el moment de la seua detenció portava a l’interior d’una bandolera dos esprais, un de color roig ja usat i un altre blanc a estrenar, els quals han sigut intervinguts pels agents. La dona, a més, va manifestar als policies que hauria realitzat aquests danys com a venjança, després d’haver patit ella mateixa fets semblants.

La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.