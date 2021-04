La Policia Nacional de València desmantella una plantació de marihuana indoor amb més de 4.600 plantes i deté a dues persones

Van ser sorpresos quan carregaven un camió amb cabdells de marihuana distribuïts en bosses, sent arrestats després de saltar un mur de quatre metres d’altura

La plantació es trobava en una nau d’uns 1200 metres quadrats que estava dividida en cinc estades, cadascuna amb plantes en diversos estadis de creixement i una altra dedicada a l’assecat

Agents de la Policia Nacional han dut a terme una operació policial en una nau industrial de la localitat valenciana d’Alaquàs, en la qual han desmantellat una plantació de marihuana indoor, han intervingut 4.654 plantes i uns 900 quilos de cabdells en branca i han detingut a dos homes, d’origen holandés, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i atemptat a agent de l’autoritat.

Les investigacions van començar a principis de mes, quan els policies van detectar moviments sospitosos en una nau industrial, en la qual a més hi havia un consum desmesurat d’energia elèctrica i aparells d’aire condicionat que funcionaven contínuament, la qual cosa podria ser compatible amb l’existència d’una plantació de marihuana.

Després de diverses vigilàncies, els investigadors van observar com dos homes acudien sovint al lloc, sense un horari fix i adoptant importants mesures de seguretat tant a l’entrada com a l’eixida, romanent temps a l’interior de la nau. En els últims dies, es va detectar que romanien més hores de les habituals a l’interior de la nau i entraven amb botelles d’aigua i altres bosses amb el que semblaven ser productes alimentosos.

En una d’aqueixes vigilàncies, els agents van observar des de l’exterior que els dos sospitosos estaven, pel que sembla, acabant de carregar un camió amb bosses per a marxar-se del lloc, per la qual cosa els policies van bloquejar l’eixida amb els vehicles policials i es van identificar, a fi d’evitar que fugiren.

Després de la persecució van ser arrestats

Els sospitosos, en veure’s acorralats, van retirar ràpidament la subjecció que retenia la porta gran de la nau, colpejant fortament per a tancar-lo, per la qual cosa els policies van haver de retirar-se per a no ser colpejats, moment en què van aprofitar per a escapar saltant la paret posterior de la nau, de quatre metres d’altura. Finalment van ser aconseguits pels agents i detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, resistint-se violentament, per la qual cosa se’ls imputa també un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat.

Els policies van comprovar que el camió estava carregat de bosses amb cabdells de marihuana, així com la nau d’uns 1.200 metres quadrats, dividida en cinc estades, contenia una gran plantació d’aquesta droga, cadascuna amb plantes en diversos estats de creixement i una altra dedicada a l’assecat. A més, comptava amb sis cubes d’aigua de 2000 litres de capacitat cadascuna i dues piscines per al reg, a més de sistemes de refrigeració.

En el registre es van intervindre un total de 4.654 plantes de marihuana; 900 quilos en cabdells en branca; 200 transformadors amb llum; sis bidons de 2.164 connectats a canonades per a regadiu, i fertilitzants, entre altres efectes destinats al cultiu. També es va intervindre el camió, a més d’un segon vehicle.

Els arrestats, sense antecedents policials, han passat a disposició judicial.