La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a delictes contra el patrimoni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els agents han detingut a 16 persones i es continuen les investigacions

S’han realitzat set registres en els quals s’han intervingut 1000 plantes de marihuana, uns 5.000 euros, una arma de foc i un vehicle d’alta gamma, entre altres efectes

Fins al moment, aquesta operació policial ha permés esclarir 12 robatoris amb força, un robatori amb violència, cinc furts i dos delictes d’encobriment

Agents de la Policia Nacional han desarticulat a Alzira (València) una organització criminal assentada en la localitat, dedicada a cometre els delictes de robatori amb força, furt, encobriment, delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals. Fins al moment han detingut a 16 persones i han dut a terme set registres, en els quals s’han intervingut, entre altres efectes, 1000 plantes de marihuana en diverses fases de creixement, 4.990 euros, una arma de foc i un vehicle d’alta gamma.

Les investigacions, dutes a terme per la Brigada Local de Policia Judicial d’Alzira, van començar després de tindre coneixement els agents, el mes de febrer passat, que en un domicili de la localitat podrien estar consumint-se substancies estupefaents, les quals s’intercanviarien per objectes, molts d’ells de procedència il·lícita.

Els agents van realitzar diverses vigilàncies en els voltants del domicili sospitós, observant que era freqüentat per nombroses persones, la majoria amb antecedents policials per delictes contra el patrimoni, les quals entraven i eixien del mateix amb efectes o sense ells, per a posteriorment eixir amb objectes diferents als que portaven, comprovant-se posteriorment la procedència il·lícita de molts d’ells.

Repartiment de funcions

Els investigadors van esbrinar que després d’aquesta activitat existiria un grup criminal, dedicat a dues activitats: d’una banda, els capitostos s’encarregarien de dirigir i supervisar diferents punts de cultiu establits en la localitat d’Alzira. Alguns d’aquests punts eren propis, mentre que uns altres estarien establits amb el finançament d’aqueixos capitostos i el compromís d’exclusivitat en la venda de la producció.

Part d’aqueixa producció, a més, era exportada a França gràcies als contactes familiars dels sospitosos i per a aconseguir liquiditat de manera ràpida i diària, els responsables tenien establits punts de venda a la menuda de marihuana en alguns domicilis.

D’altra banda, el segon escaló es dedicaria a labors de suport als capitostos, cometent ja anara a iniciativa pròpia o suposadament per encàrrec dels seus caps, delictes contra el patrimoni, com ara robatoris amb força, furts o encobriment.

Els agents han realitzat un total de set registres en el marc d’aquesta operació policial, localitzant i intervenint, entre altres efectes, 1000 plantes de marihuana en diverses fases de creixement, així com uns 1300 grams de cabdells; 4.990 euros en efectiu; dues bàscules de precisió, i un vehicle d’alta de gamma. També s’han intervingut més d’un centenar de llums i portalàmpades, transformadors, ventiladors, aparells d’aire condicionat i extractors, localitzats en un total de set habitacions destinades al cultiu indoor de marihuana.

En un dels registres, un dels sospitosos va tractar de donar-se a la fugida, desfent-se d’una arma de foc *municionada, aconseguint finalment els agents detindre-ho i intervindre la pistola.

Els investigadors també han intervingut diferents objectes de, pel que sembla, il·lícita procedència, com ara televisors, telèfons mòbils, vídeo-consoles o bicicletes, i actualment es continuen les gestions per a localitzar als seus legítims propietaris i retornar-li’ls.

Fins al moment, aquesta operació policial ha permés esclarir 12 robatoris amb força, un d’ells a casa habitada; un robatori amb violència; cinc furts, i dos delictes d’encobriment.

Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.