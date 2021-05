La Policia Nacional desmantella tres punts de venda de substàncies estupefaents a la ciutat de València

Connect on Linked in

L’operació de Maritim en la qual també va intervindre Policia Local és la tercera intervenció contra el sovintege de cocaïna, heroïna, haixix i cànnabis en una setmana en la zona de casetes

En les altres dues operacions es van intervindre prop de 2.4 quilos de marihuana

Entre les tres operacions hi ha huit detinguts, cinc pertanyents a una mateixa família en Maritim, dues en Transits i un en Patraix

En un dels punts de venda existia un tràfec de possibles compradors, tots ells joves, arribant fins i tot a detectar venda de droga a algun menor d’edat

Agents de la Policia Nacional han detingut a València, en tres operacions policials, a huit persones, d’entre 18 i 42 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autores d’un delicte de tràfic de drogues. Una de les operacions va ser duta a terme en Maritim en col·laboració amb Policia Local, tercera que es realitza en una setmana, i les altres dues en Transits i Patraix on pel que sembla venien marihuana des dels seus domicilis. S’han realitzat diversos registres en els quals han intervingut prop de 2’4 quilos de marihuana, 23 grams de, pel que sembla, cocaïna i 10 grams de, pel que sembla, heroïna, 9.000 euros, a més de dues carabines, una pistola d’aire comprimit i un vehicle.

Maritim

Després de tindre coneixement els agents que en un habitatge de la zona de “casetes roses”, un clan familiar estaria venent xicotetes dosis de cocaïna, heroïna, haixix i cànnabis. Igualment van poder constatar que el clan posseïa un magatzem situat en un altre habitatge superior, per a reaprovisionar-se de les substàncies cada poques hores, evitant així tindre quantitats grans de droga en el seu domicili.

Com a culminació de la investigació es van realitzar dos registres en sengles habitatges, en una va haver d’entrar el GOES a través del balcó donades les fortes mesures de seguretat que havia adoptat el clan, com a reixes, porta de ferro massís i persones vigilant constantment per a donar avís de la presència policial. Durant l’assalt es va detindre a cinc persones, de la mateixa família, les quals van tractar de desfer-se de les substàncies no aconseguint-lo gràcies a la ràpida acció policial, arribant a escometre als policies per a aconseguir-lo.

En els dos registres es va intervindre 23 grams de, pel que sembla, cocaïna, 10 grams de, pel que sembla, heroïna, 9.000 euros, dues carabines de perdigons, munició, una pistola d’aire comprimit i un vehicle.

Amb aquesta operació, la tercera en una setmana, s’ha aconseguit reduir significativament la presència de droga en la zona d’influència de la barriada, millorant així la sensació de seguretat dels veïns de la zona.

Transits i Patraix

Els agents van tindre coneixement, gràcies a la col·laboració ciutadana, que dues persones, mare i fill, podrien estar venent substancia estupefaent des del seu habitatge situat en el districte de Trànsits. Després d’establir un dispositiu de vigilància, els investigadors van comprovar que existia un gran tràfec de possibles clients, que s’acostaven fins al domicili dels sospitosos per a presumptament adquirir marihuana.

Els policies van realitzar un registre en l’habitatge, intervenint prop de 1’9 quilos de marihuana en cabdell, 790 euros i dues bàscules. Per tot això, van detindre a mare i fill com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

Els agents van poder saber, a més, que en un altre habitatge de València, situada en el districte de Patraix, també podria estar venent-se marihuana, observant que efectivament existia un tràfec de possibles compradors, tots ells joves, arribant fins i tot a detectar venda de droga a algun menor d’edat.

En aquest cas, el modus operandi sempre era el mateix: una vegada els compradors acudien als voltants del domicili sospitós, després de rebre un avís en els seus telèfons mòbils, els obrien la porta del portal i accedien a l’immoble, abandonant el lloc precipitadament pocs minuts després.

Els policies van registrar el domicili, on van localitzar i van intervindre 478 grams de marihuana, part de la qual es trobava preparada per a la seua venda en dosi, bàscules de pesatge i 480 euros en efectiu, entre altres efectes. També van detindre al suposat venedor, un jove de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.