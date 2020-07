La Policia Nacional desmantella un sofisticat laboratori de marihuana i deté a cinc persones

Connect on Linked in

Els agents van intervindre 705 plantes de marihuana amb un pes de 93 quilos

Els capitostos comptaven amb un altre xalet a Paterna on es trobava el laboratori

Primer van estar en un xalet de Torrent en què es va detectar possible evidències de cultiu de marihuana així com de defraudació de fluid elèctric

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un laboratori de marihuana en un xalet de Paterna i han detingut a cinc persones, dues dones i tres homes d’entre 18 i 47 anys, d’origen suís i espanyol, com a presumptes autores dels delictes de tràfic de drogues, defraudació fluid elèctric i apropiació indeguda.

Els policies van realitzar dos registres domiciliaris a Paterna i Chiva on van desmantellar el laboratori i van intervindre 723 plantes de marihuana amb un pes d’uns 95 quilos, 90 transformadors, 74 llums de 600 watios, dos aires condicionats, nou filtres d’ozó i sis de carboni antiolor, cablejat, 28 jocs de corrioles, 28 focus de llum, una màquina centrifugadora per a marihuana, una pistola de balines, així com diversa documentació entre la qual destacava dos enviaments a Suïssa de dos embalums, un amb un pes de més de sis quilos i l’altre de mig quilo.

Les investigacions es van iniciar a l’agost de l’any passat en tindre coneixement els policies de l’existència d’un xalet a Torrent en el qual podria existir una plantació de marihuana.

Durant les investigacions els agents van esbrinar que els habitants, un matrimoni suís, havien deixat el xalet de Torrent, amb evidències del possible cultiu de marihuana així com defraudació de fluid elèctric, per a traslladar-se a un de Chiva. Els policies van esbrinar que els capitostos tenien un altre xalet situat a la Cañada -Paterna- en el qual residia una parella espanyola que estaria encarregada de la cura i guarda del possible laboratori de cultiu de marihuana.

Laboratori amb 705 plantes

A conseqüència de les investigacions, els agents van realitzar un registre en el xalet de Paterna on van detindre a dues persones i van desmantellar un sofisticat laboratori per al cultiu de marihuana que comptava amb 705 plantes amb un pes d’uns 93 quilos, 47 transformadors i 47 llums, així com van intervindre uns mobles que havien sigut denunciats com sostrets del xalet de Torrent.

Posteriorment van practicar un altre registre en el xalet de Chiva on van detindre a tres persones d’origen suís, entre elles al considerat el capitost del grup, i van intervindre múltiples efectes per a l’elaboració de laboratoris de marihuana, 18 plantes de marihuana, una pistola de balines i diversa documentació entre altres efectes.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, quatre van passar a disposició judicial, que va decretar l’ingrés a la presó de tres d’ells.