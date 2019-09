La Policia Nacional deté a dues dones per estafar 14.000 euros per a fer-se un tractament dental

Print This Post

La víctima és un home que necessitava assistència i al qual havia cuidat una de les arrestades

Agents de la Policia Nacional han detingut a Xirivella a dues dones, de 41 i 43 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autores d’un delicte d’estafa, després de presumptament sol·licitar dos préstecs per un valor total d’uns 14.000 euros a nom d’un home al qual una de les arrestades havia cuidat mesos abans.

Les investigacions van començar en tindre coneixement els agents que familiars de la víctima, un home que necessitava atenció per una malaltia degenerativa, havien detectat moviments sospitosos en els seus comptes. Concretament, s’havien sol·licitat diversos préstecs al seu nom, el valor total del qual ascendia a 14.000 euros, sense estar capacitada la víctima per a realitzar aquest tràmit.

Els agents van dur a terme les comprovacions oportunes i van esbrinar que els préstecs havien sigut sol·licitats per les ara detingudes i que amb aqueixos diners havien contractat sengles tractaments dentals. La Policia Nacional va esbrinar també que una de les sospitoses havia conviscut amb la víctima, sent la seua cuidadora, per la qual cosa presumptament tenia accés a la documentació del perjudicat.

Les detingudes, una d’elles amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.