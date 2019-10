La Policia Nacional deté a un home per abusar de la seua neboda

Connect on Linked in

En tindre coneixement que la policia ho buscava es va presentar en una comissaria

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 29 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual després de, pel que sembla, haver contagiat un tipus de condiloma a la seua neboda de quatre anys amb la qual es va quedar a la seua cura en alguna ocasió.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies que els pares d’una xiqueta de quatre anys havien observat que la mateixa presentava una ferida en la zona anal, no sabent com li l’hauria realitzada pel que la van portar a la pediatra.

Durant les investigacions, els agents van tindre coneixement que la víctima havia sigut assistida en un hospital de València on li van realitzar una biòpsia el resultat de la qual va ser que patia un tipus de condiloma acuminat, l’origen del qual podria ser pel frec amb una altra persona que patira aqueixa malaltia, sent la manera de transmetre’s sexualment, amb la necessitat del contacte de pell amb pell.

Continuant amb les investigacions, els policies van esbrinar que l’oncle de la víctima s’havia quedat a la seua cura sobre febrer quan encara no havia complit els quatre anys, data a partir de la qual els progenitors s’havien adonat de l’erosió anal que patia la menor, així com que ja no volia quedar-se amb el seu oncle. En preguntar-los els pares com jugava amb el seu oncle, aquesta els va dir que apagava la llum i li tocava amb un punxe al mateix temps que assenyalava la part posterior.

Com a conseqüència de les investigacions, els agents van esbrinar la identitat del sospitós que després de tindre coneixement que estava sent buscat pels policies es va presentar en un comissaria on va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, que va decretar el seu ingrés a la presó.