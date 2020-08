La Policia Nacional deté a un home per agredir a la seua parella

Print This Post

Li va propinar una espenta tirant-la al sòl que li va provocar la fractura de totes dues nines i un esquinç cervical

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sagunt (València) a un home de 55 anys, d’origen francés, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de propinar una forta espenta a la seua parella provocant que aquesta caiguera a terra fracturant-se totes dues nines i negant-se a auxiliar-la.

Les investigacions es van iniciar quan els policies van tindre coneixement que una dona havia patit la fractura de totes dues nines i un esquinç cervical com a conseqüència pel que sembla d’una agressió patida a les mans de la seua parella després d’una discussió.

En el transcurs d’aquestes, els agents van esbrinar que sobre les huit del matí una parella hauria iniciat una forta discussió en el seu domicili de Sagunt i durant la mateixa l’home va propinar una forta espenta a la dona que va fer que aquesta caiguera a terra patint un esquinç cervical i la fractura de totes dues nines, després de la qual cosa, pel que sembla, l’home es va negar a auxiliar-la dient-li que no era per a punt i que li faria la vida impossible. Finalment la víctima va poder posar-se en contacte amb la seua filla que la va traslladar a l’hospital per a ser assistida de les lesions patides.

Els agents van localitzar al sospitós en el seu domicili, i després d’una sèrie de comprovacions el van detindre com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial que ha decretat una ordre d’allunyament i no comunicació amb la víctima.