La Policia Nacional deté a un home per colpejar en la cara a dos metges

Un metge va rebre un fort colp en el llavi superior quan va voler socórrer a la seua companya

El sospitós va agredir de manera sorprenent a una de les sanitàries mentre cridava ser Satanàs i que els anava a matar

Agents de la Policia Nacional han detingut a l’hospital Arnau Vilanova de València a un home de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, després de propinar-li de manera sorprenent una forta colzada a una metgessa mentre esperava a ser atés a l’interior del consultori. A més, va colpejar de manera violenta a un altre sanitari quan va intentar auxiliar a la seua companya, provocant-li una ferida en el llavi superior.

Els fets van ocórrer ahir, sobre les deu menys quart del matí, quan la Sala 091 va alertar als agents que a l’hospital Arnau Vilanova els vigilants de seguretat tenien retingut a un home que havia agredit de manera violenta al personal sanitari.

Tot es va iniciar quan l’home es trobava en una llitera a l’interior de la consulta, esperant a ser atés per la doctora que estava al seu costat. Pel que sembla, en el moment que la sanitària anava a realitzar-li les proves mèdiques, el sospitós es va alçar de manera sorprenent i li va propinar un colp amb el colze en la cara, causant-li una contusió en la part central del front.

Alertat en sentir els crits de la dona, un altre metge va acudir ràpidament a la consulta per a veure el que ocorria. Allí, va comprovar que la seua companya estava sent agredida per un pacient, per la qual cosa es va interposar davant l’home per a intentar defensar-la. En mediar, el sospitós va arremetre contra el doctor donant-li una punyada en el llavi superior, provocant-li una ferida.

Els agents van conéixer que moments previs, els vigilants de seguretat van acudir fins a una zona del centre hospitalari, en ser alertats que un home de manera violenta havia agredit a una metgessa alhora que cridava ser Satanàs i que els anava a matar, així com a un altre metge que va acudir a auxiliar a la seua companya. Per aquests fets, van avisar a la Policia que ràpidament es va traslladar a l’hospital..

A la seua arribada, els policies van observar les contusions dels dos metges pel que van detindre a l’home com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat. L’home, que compta amb antecedents policials, ha passat disposició judicial.