La Policia Nacional deté a una dona després d’agredir a la seua mare de 91 anys

La nonagenària presentava esgarrapades i hematomes en diverses parts del cos

L’agressió es va produir després que la víctima es negara a donar-li diners a la seua filla

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 58 anys, d’origen espanyol, com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de pel que sembla agredir a la seua mare de 91 anys per negar-se a donar-li diners.

Els fets van succeir sobre les deu de la nit, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del districte de Exposició, on pel que sembla una dona hauria sigut agredida per la seua filla.

Una vegada en el lloc, un familiar de la víctima, que va ser qui va donar avís tant a la Policia com a un indicatiu sanitari, després de veure l’estat en el qual es trobava la seua àvia, va facilitar als agents l’entrada en el domicili, observant aquests a una dona d’avançada edat asseguda en una cadira en el saló, amb diversos hematomes i esgarrapades en el cos, plorant i molt nerviosa. Els policies van comprovar que també hi havia objectes trencats escampats pel sòl.

Els agents, després d’entrevistar-se tant amb la víctima, com amb la presumpta agressora i el familiar, van poder saber que moments abans la sospitosa hauria demanat diners a la seua mare, de 91 anys, negant-se aquesta a donar-li-ho. Per aquest motiu, la filla presumptament hauria començat a insultar, escopir i agredir a la seua mare, arribant a tirar-la al sòl, i hauria trencat i llançat diversos objectes.

Per tot això, els policies van detindre a la dona com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar. L’arrestada, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.