La Policia Nacional deté a València a quatre homes després de llançar a un altre per la finestra d’un segon pis

La víctima va caure al celobert i roman ingressada en un centre hospitalari

Els agressors van entrar per la força en l’habitatge i van agredir als seus tres habitants

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a quatre homes, d’entre 19 i 27 anys, d’origen pakistanés, com a presumptes autors dels delictes de temptativa d’homicidi, lesions, robatori amb intimidació i violació de domicili, després de pel que sembla entrar per la força en un domicili i agredir als seus habitants, arribant a llançar per la finestra a un d’ells.

Els fets van ocórrer sobre les dotze i mitja del migdia, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un pis del districte valencià de *Ruzafa, on pel que sembla haurien llançat a un home des de la finestra d’un segon pis.

Una vegada en el lloc, els agents van assistir a la víctima, un home que es trobava en el celobert de l’edifici i que, pel que sembla, hauria sigut llançat per la finestra del seu habitatge, situada en el segon pis, i immediatament van requerir assistència sanitària.

Els policies van realitzar les comprovacions pertinents en el domicili, a fi de localitzar als agressors, observant que la porta d’accés estava forçada i entreoberta. En l’habitatge, a més, van trobar restes de sang en el sòl, així com un pal de granera doblegat en el saló, i van comprovar que la finestra des de la qual hauria sigut llançada la víctima estava totalment oberta i diversos cables d’estenedor fracturats.

Els investigadors van esbrinar que quatre homes haurien entrat per força en l’habitatge, atacant als seus tres habitants i llançant per la finestra a un d’ells. També haurien sostret a una de les víctimes un telèfon mòbil. Tots els implicats en aquest succés són d’origen pakistanés.

Els agents van realitzar les gestions oportunes per a localitzar als agredits, ja que en el moment de l’arribada de l’indicatiu policial ja no es trobaven en l’habitatge. El precipitat va ser traslladat a un centre hospitalari de la ciutat, on roman ingressat, mentre que els seus dos companys de pis només presenten lesions lleus.

Els policies van establir un dispositiu per a localitzar als agressors, aconseguint finalment detindre a quatre homes com a presumptes autors dels delictes de temptativa d’homicidi, lesions, robatori amb intimidació i violació de domicili. Els arrestats, tots ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.

Els investigadors van dur a terme un registre en el pis on van succeir els fets, mentre que la Brigada de Policia Científica va realitzar una inspecció ocular en el lloc. Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.