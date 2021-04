La Policia Nacional deté a València a un home després d’amenaçar amb una arma blanca a un veí

A més, el sospitós impedia el descans d’altres persones amb música a elevat volum i forts colps

Els agents li van advertir que canviara la seua actitud en dies anteriors, fent aquest cas omís a les indicacions

Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte del Maritim (València) a un home de 34 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces, danys i desobediència greu, després d’amenaçar de mort i posar-li un ganivet en el coll a un veí, després de colpejar i danyar diverses portes de la seua finca.

Els fets van començar fa uns dies, sobre les tres i mitja de la matinada, quan els agents van acudir a una finca de la zona del Maritim, on pel que sembla, un home impedia el descans nocturn als veïns amb la música a un elevat volum, amenaçant-los a crits i propinant forts colps.

De matinada, quan els policies van acudir a l’immoble, van escoltar el so des del carrer pel que li van advertir que baixara el volum, que encara que va fer l’assenyalat en aqueix moment, va tornar a pujar-lo quan va marxar la patrulla. A més, l’home pel que sembla molest amb els veïns per alertar a la policia, va començar a llançar-los objectes als seus balcons, mentre els amenaçava amb cremar-los la casa i tallar-los el coll.

Pels mateixos fets, els agents van acudir fins a dues ocasions a l’immoble, però l’última vegada els policies van esbrinar que el sospitós hauria esgrimit una arma blanca i lloc en el coll a un veí mentre li amenaçava de mort. Així mateix, els agents van comprovar que l’home va produir nombrosos desperfectes en diverses portes colpejant-les fortament amb un objecte punxant.

Quan van cessar les amenaces, el presumpte autor es va dirigir al replà on va ser sorprés per la patrulla amb el ganivet. No obstant això, l’home va emprendre la fugida i es va refugiar en el seu domicili, sent detingut posteriorment.

Els investigadors van conéixer que aquesta persona causava molèsties als veïns de la finca, impedint el descans nocturn amb música a elevat volum, insults i llançaments d’objectes. Arran d’aquests fets, alguns perjudicats van haver d’allotjar-se en domicilis d’altres familiars.

Finalment, l’home, que compta amb nombrosos antecedents policials, alguns per delictes violents, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces, danys i desobediència greu. L’arrestat ha passat a disposició judicial.