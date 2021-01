La Policia Nacional deté a València a un home després d’intentar cremar a la seua ex parella i al seu actual novio

Connect on Linked in

Els va ruixar amb un líquid inflamable i va prendre un encenedor

Un indicatiu sanitari va atendre l’home, ja que ella no va requerir assistència

Agents de la Policia Nacional han arrestat aquesta matinada a València a un home de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi, després de pel que sembla intentar cremar a la seua ex parella i a l’actual nuvi d’aquesta. En el moment de la detenció se li va localitzar un encenedor i a escassos metres dels fets, una llanda del líquid inflamable amb el qual, suposadament els va ruixar. Els fets van ocórrer aquesta matinada, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un carrer del districte de Maritim de València, on pel que sembla una persona afirmava haver sigut ruixada amb algun producte inflamable i li havien intentat calar foc.

Els agents es van presentar immediatament en el lloc, on es van entrevistar amb una dona i la seua parella, els quals desprenien una forta olor de producte químic, per la qual cosa van sol·licitar la presència d’un indicatiu sanitari que va atendre l’home ja que ella no requeria assistència.

La patrulla va esbrinar que moments abans, mentre la parella dormia al carrer, van notar que algú els ruixava amb un líquid, per la qual cosa es van despertar per la forta olor i van observar com l’ex parella d’ella treia un encenedor de la butxaca l’encenia i li ho acostava, moment en el qual el seu actual parella va saltar cap a l’atacant, per a evitar l’acció, emprenent aquest la fugida.

Els agents van donar una batuda per la zona localitzant a escassos metres, en una paperera, un recipient vacio del gel encén focs, que desprenia la mateixa olor que les víctimes.

Hores després, sobre les dues de la matinada, dues patrulles de la Policia Nacional van observar al sospitós, que en detectar la presència policial va emprendre la fugida a la carrera, sent perseguit pels agents que li van donar abast quan intentava grimpar per una canaleta, sent detingut com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi. Li van intervindre en l’escorcoll un encenedor.

El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.