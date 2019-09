La Policia Nacional deté instants després a un jove per calar foc a diversos contenidors

Print This Post

Gràcies a la col·laboració ciutadana va ser possible la seua detenció

Els agents li van intervindre dos encenedors

Agents de la Policia Nacional han detingut de matinada a València a un jove de 25 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de danys, després de pel que sembla calar foc a diversos contenidors, quedant calcinat un completament i altres dos danyats. Els policies li van intervindre dos encenedors.

Els fets van ocórrer sobre les dotze i deu de la nit quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al carrer Palleter de València on pel que sembla hi havia uns contenidors cremant.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van observar diversos contenidors cremant i diversos veïns que els requerien, esbrinant que aquests havien vist al sospitós així com indicant-los la direcció de huída d’aquest.

Els policies van tallar el carrer amb el cotxe policial per a evitar que accediren altres vehicles i seguidament van ser cap a l’adreça indicada pels veïns, i quan s’aproximaven al carrer Erudit Orellana van observar diversos cartons cremant en el sòl al costat d’altres contenidors, així com a un jove, que coincidia amb les característiques físiques aportades, que s’amagava entre dos cotxes i un fanal.

El sospitós en adonar-se de la presència policial va tractar de fugir del lloc en direcció al carrer Calixt III, moment en què va ser interceptat pels agents alhora que percebien una olor a cremat provinent de les seues robes, així com van apagar el foc dels cartons amb els seus propis peus.

Els agents van esbrinar que els veïns havien baixat de les seues cases poals d’aigua i havien aconseguit extingir un dels incendis, així com van comprovar que un dels contenidors estava completament calcinat i altres dos danyats.

Finalment, els agents després de realitzar diverses comprovacions ho van detindre com a presumpte autor d’un delicte de danys i li van intervindre dos encenedors.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.