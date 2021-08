La Policia Nacional estableix un dispositiu global amb motiu de la celebració de les Falles

Connect on Linked in

Com a novetat s’emprarà el nou sistema anti-drons

En ocasió de la celebració de la Festes de les Falles que tindran lloc de l’1 al 5 de setembre, la Policia Nacional ha va establir un dispositiu global tendent a la prevenció, investigació i si procedira la detenció dels autors de delictes, així com evitar les aglomeracions de públic en mascletaes, castells o Nit del Foc.

Per al desenvolupament del mateix es comptarà amb la intervenció de les diferents Unitats com; Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), Grups d’Atenció al Ciutadà (GAC), Sala 091, Unitat d’Intervenció (UIP), Brigada Mòbil, Cavalleria, Guies Canins, Tedax, Subsol, Unitat de Protecció i Seguretat així com la Unitat de Mig Aeris composta per l’helicòpter i els drons, que en aquesta ocasió a part de tindre encomanada la missió de vigilància des de l’aire, posarà en funcionament el nou sistema anti-drons per a evitar la intrusió d’aquells que no estiguen autoritzats pel Ministeri de l’Interior en l’espai aeri controlat de la ciutat de València.

El sistema d’inhibició detecta vols no autoritzats de drons, neutralitzant-los i aportant en cada alerta la ubicació exacta del dispositiu perquè, a través del Centre Intel·ligent de Comandament de Comunicació i Control, una patrulla d’agents puga dirigir-se immediatament al lloc des d’on el pilot controla el dron i així identificar-lo i proposar-lo per a sanció.