La Policia Nacional sorprén dos joves a l’interior d’una cambra frigorífica

Gràcies a la col·laboració ciutadana va ser possible la seua detenció

Agents de la Policia Nacional i Policia Local han detingut durant la matinada en una fruiteria de Quart de Poblet a dos joves de 15 i 18 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força, després de pel que sembla forçar la persiana d’accés a un establiment comercial i ser localitzats amagats en una cambra frigorífica. Un d’ells portava 12 euros que li van ser intervinguts.

Els fets van ocórrer durant la matinada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 i 092 perquè es dirigiren a un carrer de Quart de Poblet, on pel que sembla dos homes amb dessuadora i una “braga”, amb la qual ocultaven el rostre, estaven forçant un estanc.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc observant que no hi havia ningú amb les característiques aportades, però que la persiana d’un establiment pròxim a l’estanc tenia el bulón de tancament forçat.

En aqueix moment, els agents van rebre un altre comunicat que en un carrer pròxim hi havia dos homes, amb les mateixes característiques, tractant de forçar la persiana d’una fruiteria, per la qual cosa immediatament es van dirigir al lloc observant que la persiana estava forçada, així com el tancament del sòl, per la qual cosa van accedir al seu interior.

Una vegada dins, van localitzar a dos joves, que es corresponien amb les característiques aportades, amagats a l’interior d’una cambra frigorífica.

Finalment, després de realitzar diverses gestions, els van detindre com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força li van intervindre a un d’ells 12 euros que pel que sembla eren de la caixa registradora del local.

Els detinguts, sense antecedents policials, un ha passat a disposició judicial, mentre el menor ha passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.