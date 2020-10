Connect on Linked in

Ortiz anuncia la presentació d’una demanda contra Soler per atacar el seu honor en el ple de les Corts

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciat la presentació d’una demanda contra el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, per les manifestacions abocades en la sessió de control de les Corts.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha afirmat des del seu escó referint-se a la senyora Ortiz que “planteja un tema quan acaba de ser sentenciada pel tribunal perquè pague quatre milions i mig, com és possible”.

La diputada popular ha demanat immediatament sense èxit al president de les Corts, Enric Morera, que li permetera al conseller rectificar les seues paraules i aquest ha fet cas omís.

Eva Ortiz ha assenyalat que “davant la situació d’absoluta indefensió en què em trobe per unes acusacions totalment falses, no em queda una altra opció que acudir als tribunals i presentar una demanda en contra seua per a defensar la meua honorabilitat. És impresentable que un conseller es dedique a difamar-me personalment des de l’escó de les Corts, atacant el meu dret a l’honor, inventant-se una qüestió per a calumniar-me i intentar desacreditar-me amb mentides”.

La portaveu adjunta del Grup Popular ha recordat que “mai he sigut investigada ni policial ni judicialment en la causa dels fems de l’Ajuntament d’Orihuela de l’any 2007, a més de ser l’única regidor que, abans de votar en aqueix ple, va sol·licitar al secretari de l’Ajuntament que informara sobre la legalitat i així queda constància tant en les actes com en el propi jutjat”.

Finalment, ha advertit que “emprarem la via penal davant qualsevol acusació falsa contra la meua persona. És evident que no aconseguiran acoquinar-me pels presumptes casos de corrupció dels germans del president de la Generalitat, Ximo Puig”.