La preservació de l’entorn, tema triat enguany per a l’Escola d’Estiu d’Almussafes

Les persones empadronades podran matricular-se del 27 al 31 de maig i les que no ho estan, però estudien en centres educatius locals, del 30 al 31 de maig

La iniciativa es durà a terme del 25 de juny al 31 de juliol en diferents instal·lacions esportives municipals

Aquesta edició, que porta per lema ‘Salvem el planeta’, les activitats tractaran sobre el medi ambient, el consum responsable i el reciclatge

L’Ajuntament d’Almussafes llança una nova edició de la seua Escola d’Estiu, amb la qual cada any busca continuar educant a la infància i l’adolescència en els períodes vacacionals a través d’activitats lúdiques. Les inscripcions per a participar en el programa, que aquest 2019 porta per títol ‘Salvem el planeta’ i treballarà aspectes relacionats amb el respecte i la preservació del medi ambient, començaran el pròxim 27 de maig. El Departament de Joventut aplicarà diversos descomptes a les tarifes estàndard. El dilluns 17 de juny se celebrarà una reunió informativa per a les famílies.

Amb la publicació de les bases que regiran el seu funcionament, l’Ajuntament d’Almussafes inicia el procés per a la posada en marxa, un any més, de l’escola d’estiu municipal, en la qual el consistori planteja a la infància i l’adolescència de la localitat la possibilitat de continuar aprenent durant les vacances escolars a través de diferents activitats lúdiques.

Aquest 2019, el Departament de Joventut ha decidit treballar diferents aspectes relacionats amb la preservació del medi ambient, per la qual cosa sota el lema ‘Salvem el planeta’, intentarà conscienciar als seus participants sobre la importància de realitzar un consum responsable i impulsarà el reciclatge mitjançant el procés de les 5R (reduir, reutilitzar, reciclar, reparar i recuperar).

Entre els objectius principals d’aquesta nova edició es troben acostar el concepte de sostenibilitat, sensibilitzar sobre la correcta separació dels residus, proporcionar mecanismes i eines per a provocar un canvi en la seua capacitat d’observació i implicació per a obtindre una millora en el seu entorn, desenvolupar hàbits de consum responsable i adquirir el sentit de pertinença amb el medi ambient.

Tot això es farà, tal com s’explicita en les bases, a través d’un projecte d’Aprenentatge Servei (APS), en el qual els participants aprenen mentre actuen davant unes necessitats reals, la qual cosa els portarà a realitzar diversos serveis concrets a la comunitat, com la fabricació de papereres amb materials reciclats o la senyalització dels parcs del municipi com a ‘Zona Mediambiental’ per a mantindre els espais verds i conscienciar a la ciutadania.

Obertura i inscripcions

L’Escola d’Estiu, dirigida a la infància i l’adolescència almussafenya (entre els 4 i els 17 anys) i a aquells joves que estudien en algun dels centres escolars situats en la població, romandrà oberta del 25 de juny i fins al 31 de juliol de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 hores, encara que, per a garantir la conciliació de les famílies, l’organització permetrà deixar als xiquets i xiquetes en el punt de trobada a les 9 i recollir-los fins a les 14 hores. Així mateix, les bases recullen que els dies 24 i 30 de juny i 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 i 28 de juliol no es realitzaran activitats per ser jornades festives.

Les inscripcions, que podran efectuar-se en el Centre d’Informació Juvenil (CIJ) i en el Pavelló Poliesportiu Municipal, es duran a terme del 27 al 31 de maig per a les persones empadronades i els dies 30 i 31 de maig per a les quals no ho estiguen. En el moment de la matriculació haurà de presentar-se el full d’inscripció (disponible en www.almussafes.es, el CIJ, el Pavelló, el Centre Cultural i l’Ajuntament), la fotocòpia del SIP, les fitxes sanitària i personal correctament emplenades i una fotografia recent. El funcionament de l’escola s’explicarà en profunditat en la reunió per a pares, mares i tutors que se celebrarà el pròxim dilluns 17 de juny a les 17.30 hores en el Centre Cultural.

El preu general establit per a cada inscripció és de 125,72 euros, encara que l’Ajuntament aplicarà descomptes per tindre germans a l’escola d’estiu, disposar del carnet jove i per estar els responsables dels menors en situació de desocupació. En aquesta quantitat s’inclouen les assegurances de responsabilitat civil i per a les possibles eixides, l’equip de monitors, la major part del material utilitzat en les dinàmiques que es proposen i una samarreta commemorativa.