La Presidència de les Corts Valencianes ha impulsat una concentració virtual per al 8 de Març en les xarxes social, per mostrar el suport de la ciutadania valenciana al Dia Internacional de les Dones d’una forma segura

Per eixe motiu, s’ha fet una convocatòria d’esdeveniment a la pàgina de Facebook del parlament valencià, que este matí estava al voltant de les 600 adhesions de ciutadanes i ciutadans, que donen suport a la iniciativa que s’ha sumat al lema de l’Organització de les Nacions Unides triat per a enguany: “Dones líders: Per un futur igualitari al món de la Covid-19”.

El President de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha declarat que enguany, “la situació de pandèmia ens ha impedit organitzar actes com en altres anys. Hem valorat la seguretat i hem llançat esta iniciativa perquè tot el món que dispose de compte de Facebook puga sumar-se a la convocatòria virtual i demostrar el suport a les reivindicacions de les dones amb motiu del 8 de Març”. A més, el President Morera ha animat als ciutadans i ciutadanes a sumar-se a l’esdeveniment creat a la pàgina de la coneguda xarxa social, a compartir l’acte i a convidar a amigues i amics perquè s’hi adherisquen.

Paral·lelament, des del passat 1 de març i fins la matinada del dia 9, la façana principal del Palau dels Borja està il·luminada amb el color morat, símbol del moviment feminista internacional.