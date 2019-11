La prestigiosa clown Pepa Plana inaugura la 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella

Connect on Linked in

Més de 3.000 escolars assistiran a la Mostreta Escolar que cada any realitza el festival



La 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella alça aquest cap de setmana el teló de l’humor i la reflexió amb la guardonada clown Pepa Planas, que inaugurarà el festival amb el seu espectacle VEUS que NO VEUS. Des del 8 al 17 de novembre, el municipi es vestirà de nassos rojos amb una programació protagonitzada íntegrament per les millors pallasses de l’escena contemporània, pensada per a tots els públics i amb entrades populars a 4€ .

La Mostra calfarà motors aquest divendres per la nit amb la Festa clown, que retrà homenatge a la pallassa Amparo Mayor, Serpentina, Hula de la cia PTVclowns i oferirà l’actuació musical gratuïta de la banda femenina Woman on tap, que interpretarà en el Centre Jove Municipal els grans clàssics del Rock and roll al més pur estil Pin-Up.

El Teatre Auditori Municipal acollirà l’endemà, el dissabte 9, la inauguració oficial de la Mostra amb el muntatge VEUS que no VEUS, de la prestigiosa pallassa Pepa Plana, Premi Nacional de Cultura de Catalunya, entre molts altres. L’artista, qui va treballar durant anys amb el Circ del Sol, encarna el personatge de la Pallassa Augusta per a aliar-se en escena amb la complicitat de Noël Olivé, transformada en Carablanca, i reivindicar juntes la figura de la pallassa en els números més clàssics del circ. El trio de pallasses de Alascirco -Marina Benites, Prisca Salvadors i Txus Buffa- desembarcarà per la seua part el diumenge al matí en la Plaça de l’Alqueria amb un joc circense de vertigen: Bambalas. Un espectacle de teatre i acrobàcies en l’aire que atorga valor a les xicotetes metes que superem cada dia i al valuós de les coses que trobem en el camí. I ja de vesprada, el públic descobrirà a Sophie, un muntatge de circ líric femení executat per la Malabó en el qual la veu, l’humor, la música i el clown s’entrellacen per celebrar a la dona lliure, sàvia, somiadora i segura.

Uns 3.000 xiquets i xiquetes assistiran a la Mostreta Escolar

Prop de 3.000 xiquets procedents dels diversos col·legis de Xirivella gaudiran des del dilluns 11 al dijous 14 de la Mostreta Escolar que cada any realitza el festival en sessions matutines en el Teatre Auditori. Quatre són els muntatges programats per a aquesta edició: Esto es un poema, dels Titellaires de Binèfar i la companyia Violeta i Pèndula; Ni más ni menos, de Les Pituister; i Flor Flora. Emoticuentos i Peus, passet a passet, de la pallassa Rosana Mira.

Acabada la Mostreta Escolar, el festival reprendrà el divendres 15 la seua marxa escènica amb una programació oberta al públic fins al diumenge 17 que conclourà aquesta gran festa de la comicitat.