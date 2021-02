La Regidora de Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, Rosa Coca, es reuneix amb les entitats comercials del municipi per a marcar les línies de treball del nou any

Print This Post

De manera telemàtica i amb un full de ruta que servirà de guia per a l’activitat de 2021, la Regidora de Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, Rosa Coca, s’ha reunit amb les cinc associacions del municipi relacionades amb el comerç i l’hostaleria.

En contacte constant i directe amb totes elles, amb CODEMER, Ara Burjassot, Avalar-te, Empresaris de Burjassot i l’Associació de Comerç i Serveis, en aquesta ocasió la reunió s’ha realitzat amb la participació dels representants de cadascuna de les entitats nomenades, juntament amb els tècnics de *CEMEF, des de l’àrea de Promoció Econòmica.

En la reunió s’ha abordat un possible calendari d’activitats per a desenvolupar al llarg de tot el 2021 per a dinamitzar el comerç local i de proximitat de Burjassot, marcant les línies de treball a partir de les quals es desenvoluparan els diferents projectes plantejats, tenint sempre en compte la situació sanitària a cada moment.