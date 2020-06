Print This Post

La regidora de Formació i Ocupació, Pilar Bernabé, ha informat que l’Ajuntament de València, a través de València Activa, “reforça el programa formatiu València Activa Exprés, que es realitzarà enguany en format en línea, la qual cosa permetrà que més de 2.200 persones puguen accedir a esta formació, ampliant així en 500 persones el nombre de places”.



Així ho ha anunciat Pilar Bernabé, qui ha explicat que “a causa de la nova situació provocada per la COVID-19, des de l’Ajuntament de València i València Activa hem adaptat este programa formatiu que teníem previst en modalitat presencial a format en línia, ja que considerem fonamental continuar oferint este servici perquè els valencians i valencianes puguen accedir a formació gratuïta i de qualitat amb total seguretat”.



Este programa comptarà amb més de 100 cursos sobre competències professionals tècniques, competències digitals, competències lingüístiques, formació per a majors de 55 anys, emmarcada en el programa Oportunitats, i formació específica per a dones. Així mateix, com a novetat, esta edició en línea del programa València Activa Exprés inclou dos certificats de professionalitat relacionats amb la creació i gestió de microempreses i l’atenció al client, persones consumidores o usuàries.



“Amb esta nova modalitat formativa en líniea volem que la ciutadania puga continuar millorant les seues competències i optimitzant les seues possibilitats en el procés de cerca d’ocupació, una qüestió fonamental en este nou context”, ha afirmat Bernabé, qui ha assegurat que “volem que tots els valencians i valencianes puguen tindre la seua oportunitat, especialment aquells grups que més ho necessiten”.



Esta formació estarà disponible en la plataforma de l’agència d’ocupació València Activa a principis del mes de juliol. Són requisits bàsics per poder accedir: estar en situació de desocupació i estar empadronat o empadronada al terme municipal de València.



8.500 PERSONES ACCEDIXEN A LA FORMACIÓ EN LÍNIA



Així mateix, la regidora ha destacat “el gran acolliment” que ha tingut la formació en línia posada en marxa per València Activa el mes de gener passat, a la qual “han accedit 8.500 persones en cinc mesos”.



En eixe sentit, Bernabé ha recordat que “el mes de març passat vam reforçar esta formació en línia perquè tots els valencians i valencianes pogueren continuar aprenent i millorant les seues competències durant el període d’aïllament generat per l’expansió de la COVID-19”.



Es tracta d’una formació oberta dirigida tant a persones que estan en situació de desocupació com a emprenedors i emprenedores o persones que treballen que vulguen aprofundir en alguna de les matèries que s’imparteixen.



En concret, esta oferta formativa es plasma en quatre cursos MOOC (cursos massius oberts en línia) d’entre 20 i 30 hores i 35 píndoles formatives d’entre quatre i cinco hores de diferents àrees com ara competències digitals, habilitats personals per a la cerca d’ocupació, màrqueting digital, comerç electrònic i tecnologies habilitadores.