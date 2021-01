La regidora de Mercats de Sueca entén que AVAME es manifeste per demanar poder treballar

Connect on Linked in

Però el consistori a pres la decisió de tancar temporalment el mercat ambulant pel bé de tots els ciutadans

En relació a la manifestació que s’ha dut a terme a Sueca, per l’Associació Valenciana de Mercaders (AVAME), per protestar contra el tancament del mercat ambulant, Manoli Egea, la regidora de comerç i mercat de Sueca hi ha expressat que entén el motiu pel qual es manifesten.



Recolzen que des de AVAME demanen poder treballar, però a causa de la situació sanitària i l’augment de contagis al municipi des del consistori prengueren la dura decisió de tancar els edificis municipals i també el mercat ambulant per ser també competència de l’ajuntament.

La regidora s’ha reunit en vàries ocasions amb AVAME per intentar arribar a un consens entre les parts. Entre altres idees es va oferir la possibilitat de traslladar el marcat ambulant al polígon industrial de la localitat.

Fins al 15 de febrer estaran vigents en Sueca aquestes restriccions perquè des del consistori creuen que és el millor per als ciutadans de Sueca.



Manoli Egea insisteix en què està disposada a ajudar en el que faça falta i superar aquesta situació.