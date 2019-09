La regidora de Renovació Urbana i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha assistit a la inauguració del primer Fòrum VLC Tech

Connect on Linked in

La regidora de Renovació Urbana i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha assistit hui a la inauguració del primer Fòrum VLC Tech, que presenta les noves tecnologies aplicades a la indústria, juntament amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez.



La regidora de Renovació Urbana i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha assegurat que fòrums com este «són necessaris per a connectar agents i professionals del sector de la tecnologia i la innovació, posar en comú projectes, conéixer les últimes novetats tecnològiques, sobretot tenint en compte la part logística i portuària en la qual València té un important paper al Mediterrani, donada la seua situació estratègica».



Sandra Gómez ha assegurat en l’obertura d’este fòrum que «la connexió i la col·laboració entre agents socials és fonamental per a créixer en camps com la innovació o el coneixement, i un bon exemple d’això és la plataforma VLC Tech City, on gràcies a la col·laboració publicoprivada estem consolidant València com una plataforma tecnològica de referència a nivell nacional i internacional, una ciutat que atraga empreses i inversió, on es genere talent de primer nivell i siga líder en la nova economia».



Per la seua part, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha ressaltat «la importància de les eines del desenvolupament tecnològic i de la innovació per al futur del territori, en el nostre cas, la Comunitat Valenciana». «Hem d’utilitzar els avantatges que ens proporciona la tecnologia per a disposar de la major quantitat d’informació i de dades possibles, que ens permeten planificar i prendre les millors decisions per a combinar sostenibilitat, creixement i ocupació, i cohesió social i territorial en la Comunitat», ha subratllat.



El president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha defensat que «els ports sempre han sigut un escenari per a la innovació a causa de la multidisciplinarietat de les matèries que alberguen».

UN FÒRUM PER A INTERACTUAR



El Fòrum VLC Tech, organitzat per Ajuntament de València, València Activa, VLC Tech City i Tyris Software, es perfila com una trobada de referència a nivell nacional sobre les noves tecnologies aplicades a la indústria, on el protagonisme absolut recau sobre la seua usabilitat. Es pot dir que este fòrum és un lloc «on la tecnologia es toca, no es compta», perquè, a més d’acollir ponències i taules redones, oferix espais específics amb tallers i demostracions on les persones assistents podran interactuar amb estes tecnologies.



En este fòrum s’aborden tecnologies capdavanteres i innovadores plantejades sempre des d’un punt de vista transversal per a les diferents indústries. De fet, es realitzen demostracions de tecnologies com intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, sensòrica avançada, eficiència energètica, plataformes IoT (internet de les coses), robòtica col·laborativa, mòbil o 5G, realitat augmentada i virtual, drònica marítima i aèria, acústica submarina, cloud IoT platform, visió hiperespectral o fabricació dinàmica i flexible. D’igual manera, es duran a terme tallers sobre tecnologies d’impacte que presenten una gran demanda entre les empreses del sector industrial, com la cadena de blocs (blockchain) o l’aprenentatge automàtic (machine learning).



A més, en esta trobada s’ha presentat Ports 4.0, el programa de Ports de l’Estat per a impulsar la creació o consolidació d’un teixit d’empreses emergents (startups), spin-off o noves línies de negoci en l’àmbit tecnològic en empreses existents que desenvolupen productes, servicis o processos innovadors per al sector logístic portuari.