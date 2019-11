La Regidoria de Comerç i Mercats convoca el XXX Concurs d’Aparadors de Sueca Campanya de Nadal 2019

Connect on Linked in

Amb motiu de les pròximes festes de Nadal, la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Sueca, junt a l’associació de comerciants Arrima’t, ha convocat la XXX edició del Concurs d’Aparadors de Sueca Campanya de Nadal 2019. “L’objectiu és motivar als comerciants a decorar els seus aparadors nadalencs aplicant la creativitat, innovació i originalitat, a fi de fer de Sueca una ciutat atractiva comercialment, al mateix temps que propiciar la visita de ciutadans d’altres poblacions perquè realitzen les seues compres en els nostres comerços”, ha explicat la regidora responsable, Manoli Egea.



Podran participar totes les empreses comercials i de serveis que desenvolupen la seua activitat en el terme municipal de Sueca, i disposen d’un establiment obert al públic i un aparador que done al carrer, entre altres requisits. La inscripció és gratuïta.



El concurs començarà el 9 de desembre i l’aparador haurà de romandre exposat fins al 6 de gener de 2020. El tema estarà relacionat amb les festes nadalenques i la tècnica és lliure. Els premis seran de 1.200 euros, per al primer; 800 euros, per al segon; 500 euros, per al tercer; i 300 euros, per al quart. A tots ells se’ls entregarà, a més, un diploma.