La Regidoria de Festes d’Alzira tornarà els diners del lloguer de cadires en cas de suspensió per pluja de la processó del Divendres Sant

La recaptació és solidària, en cas de tindre que tornar el diners, la quantitat que no siga exigida pels usuaris anirà destinada a dos associacions de la nostra ciutat

La recaptació del lloger de cadires per a la processó del Divendres Sant com cada any té una finalitat solidària. En esta ocasió els beneficis van destinats per a l’Associació de Famílies Educadores de la Comunitat Valenciana i per a DACMA, ambdós associacions amb seu a la nostra ciutat.

La previsió de possibles precipitacions anunciades per al Divendres Sant poden derivar en la suspensió de la processó, en cas d’aplegar a este extrem es procediria a tornar el diners a tots els que així ho sol·liciten al llarg d’uns dies que s’avisarien, la recaptació que no siga exigida pels que han llogat cadires serà repartida a parts iguals per a les dos associacions mencionades amb anterioritat.

Isabel Aguilar, com a vicealcaldessa i regidora de Festes i Turisme, així com Vicent Fábregues, com a president de la Junta de Germandats i Confraries, han aplegat a este acord que es comunica per a coneixement de tot el veïnat que ha llogat cadires per a la processó de demà.

Des de la Regidoria de Festes, encarregada del servei de lloger de cadires, esperem que l’oratge no entorpisca la celebració de la processó, sens dubte, una de les manifestacions festives que congrega a un important número de veïns i visitants als carrers per tal de vore una de les processons més completes, coloristes i amb el toc del tambor i el bombo d’Alzira, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.