La Regidoria de Joventut i Esports de València programa un Campus d’Estiu gratuït al poliesportiu

Connect on Linked in

La inscripció es podrà realitzar de manera telemàtica o per telèfon a partir d’aquest dijous. L’activitat començarà el 5 de juliol i finalitzarà el 30 del mateix mes

La Regidoria de Joventut i Esports de Paiporta programa per a aquest mes de juliol la segona edició del Campus d’Estiu. L’activitat serà gratuïta i es portarà a terme al poliesportiu municipal entre els dies 5 i 30 de juliol, en dos quinzenes, amb 120 places per cada quinzena. La programació se centrarà en activitats esportives i lúdiques, a més poder fer ús de la piscina lúdica d’estiu.

El Campus d’Estiu de Paiporta va dirigit a xiquetes, xiquets i joves de 8 a 16 anys. Es desenvoluparà d’acord amb totes les normes i recomanacions de seguretat sanitària, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. Les inscripcions es podran formalitzar al web paiporta.es/campus, o bé en el telèfon 961273520, dijous i divendres, entre les 9.00 i les 18.00 hores.

Per a la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, «és fonamental oferir una alternativa d’oci per a les xiquetes i xiquets del poble, més encara, després d’un curs complicat com el que acaben de superar». Per a Val, «també és important facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares i les mares».