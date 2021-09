La Regidoria de Joventut ofereix tallers d’oci per a la població d’entre 12 i 30 anys

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha programat per als pròxims caps de setmana tres tallers dirigits a la població d’entre 12 i 30 anys. “Des de la Regidoria, dins del projecte que vam presentar per a la realització d’una sèrie d’activitats, cursos i tallers destinats a la joventut, subvencionats per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), anem a oferir ara estos tres tallers a fi de continuar aportant un poc més de dinamisme a la població juvenil. Són tres tallers, en este cas, dedicats a l’oci i la diversió”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro, qui ha assenyalat també que, des del seu departament, es treballa tot l’any per a oferir este tipus de propostes de formació, cursos i activitats també d’oci i diversió a la joventut, “tot allò que puga ser-los d’utilitat i interés; i, per això, els anime que participen”.

El primer dels tallers serà d’iniciació per a practicar com a Discjòquei (DJ). El curs s’impartirà el divendres 24 de setembre, de 18 a 20 hores. Les persones interessades a participar, hauran de realitzar la inscripció en el Casal Jove, del 20 al 23 de setembre, de 18 a 20 hores. A més, serà necessari que els participants porten un dispositiu mòbil o tauleta amb l’aplicació Cross DJ.

El segon taller oferirà tots els trucs per a portar una pintura d’ungles perfecta. Es realitzarà el divendres 1 d’octubre, de 18 a 20 hores. Per a inscriure’s, s’haurà d’acudir al Casal Jove del 27 al 30 de setembre, de 18 a 20 hores.

El tercer taller, en este cas dedicat a la percussió, s’oferirà el divendres 15 d’octubre, de 18 a 20 hores. Les inscripcions es realitzaran de l’11 al 14 d’octubre, en el Casal Jove, de 18 a 20 hores.

Els tres talles s’oferiran en el Casal Jove.