La Regidoria de Joventut treballa amb l’adolescència picassentina la importància de la salut mental

A través de diferents activitats, un grup de joves de l’IES l’Om s’ha endinsat en els problemes de depressió, ansietat i autoestima que afronta la joventut, per causes diverses com els estudis, el futur laboral o les relacions afectives.

L’adolescència és una de les etapes més complicades d’una persona, plena de canvis, de presa de decisions, de processos tant físics com socials… I és per això que cal prioritzar en la seua educació aspectes que puguen ajudar-los a portar estos anys d’una manera saludable, tant el vessant físic com l’emocional i mental. Esta última ha sigut la protagonista dels tallers oferits per la Regidoria de Joventut a un grup de 17 joves de l’IES l’Om de Picassent.



Gràcies a dinàmiques, xerrades i debats, els i les joves participants han conegut què és la depressió, com es pot afrontar, quina importància hi té tindre autoestima, com es controla l’ansietat i quins factors la provoquen, i altres temes d’interés al voltant de la salut mental. Ells i elles mateixes han donat la seua opinió al respecte, han compartit les seues experiències personals, han debatut sobre estos trastorns i han posat diferents solucions damunt de la taula que poden ser útils per a ells mateixos i per a altres joves de la seua edat.



La fundació FAD, a través del seu programa SIOF (Servei d’Informació i Orientació de FAD) ha participat en este projecte, amb psicòlegs experts en la matèria, que han guiat l’alumnat a trobar respostes a moltes preguntes que ronden pels seus caps. Ràdio l’Om de Picassent també ha col·laborat en este programa, amb una sessió pràctica al voltant d’accions comunicatives per a informar la resta d’alumnat de l’institut de l’aprés a este projecte.



“La salut mental és un tema clau a tractar entre els i les joves, perquè necessiten informació al respecte, però també el suport i la confiança perquè entenguen la importància de cuidar-se, també mentalment”, assegura el tècnic de l’àrea de joventut Voro Donat, afegint que “Els i les adolescents tenen molts dubtes i preocupacions que han de ser escoltades, i projectes com estos enforteixen la seua autoestima, a més de millorar les seues capacitats comunicatives”.