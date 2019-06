La Regidoria de les Persones Majors de Picassent promou una xarrada informativa sobre el mosquit tigre

Connect on Linked in

Impartida per dos professionals del Centre de Salut de Picassent, la xarrada s’ha centrat en la prevenció davant este insecte. A més s’ha tractat com actuar davant les onades de calor.



El Centre de Convivència del municipi ha acollit una xarrada informativa sobre el mosquit tigre i les onades de calor dins del mes dels majors que organitza l’Ajuntament de Picassent.

Les infermeres Victoria Eugenia Vallejo i Teresa Planells del Centre de Salut de Picassent han explicat al nombrós públic assistent la importància de la prevenció per evitar l’aparició d’este insecte que sol situar-se majoritàriament en aigües estancades, i “no precisament fa massa aparició en zones on hi ha circulació d’aigua com puguen ser rius o llacs i sí en zones humides i prop de l’ésser humà”, han indicat les professionals.

També han recordat al veïnat que a causa de les temperatures elevades de l’estiu que apliquen la lògica que no és altra que “evitar exposar-se al sol a les hores centrals del dia, posar-se crema protectora i hidratar-se constantment”, prevenció que ajudarà, segons les expertes, “a previndre mals majors”.





La xarrada ha tingut la presència del regidor de l’àrea Carles Silla qui ha posat en valor este tipus d’’iniciatives ja que “com a Ajuntament hem de fer divulgació i donar la informació necessària per qüestions que ens afecten diàriament i on les persones majors són més vulnerables”, ha assegurat el regidor.