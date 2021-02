La Regidoria de Medi Ambient substitueix una vella tanca deteriorada per una altra de material reciclable junt a la Senda de les Vaques

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca ha realitzat en els últims dies uns treballs de substitució d’una tanca seriosament deteriorada, instal·lada en el seu moment pel Ministeri fa més d’una dècada, quan es van executar les obres de la A-38 i la via de servei associada, en la zona pròxima a la Senda de les Vaques. El pas del temps, unit al maltractament patit per comportaments incívics, han provocat que la tanca presentara notables deficiències. “Per a evitar els possibles perills que podria causar el seu estat, i a fi de millorar la seua utilitat, l’hem substituïda per una nova tanca construïda seguint criteris de sostenibilitat ja que, a pesar que l’acabat final té l’aspecte de la fusta, en realitat s’han utilitzat materials plàstics reciclats donant així una segona vida a este recurs, fomentant l’economia circular i estalviant en les emissions de CO₂; com ja vam fer el mes de novembre passat amb la tanca perimetral que vam instal·lar a l’entorn de l’assut utilitzant els mateixos materials reciclats”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, s’ha assenyalat també que, seguint un dels principis de les tres R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar), s’han reutilitzat els elements de la fusta de la vella tanca que es trobaven en bon estat, per a reparar un altre dels trams existents i per a substituir mobiliari de les àrees naturals com, per exemple, pivots delimitadors.