La Regidoria de Sanitat de Sueca instal·la tendals en el Centre de Salut per a mitigar la calor mentre s’espera per a poder accedir

Connect on Linked in

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca ha instal·lat unes estructures a l’entrada del Centre de Salut que proporcionaran ombra, a fi que la ciutadania puga romandre en les millors condicions possibles durant el temps d’espera necessari per a accedir a les instal·lacions sanitàries. El regidor responsable de l’àrea, José Miguel Giménez, ha explicat que “davant l’època de quasi estiu en què ens trobem, i les conseqüències que està tenint el virus en molts aspectes de les nostres vides, també a l’hora d’accedir al Centre de Salut, en el qual s’ha de seguir un protocol abans d’entrar per a garantir al màxim la seguretat de les persones, hem decidit instal·lar estes estructures per a millorar, en la mesura del possible, les condicions en els temps d’espera”.