La Regidoria de Serveis Urbans neteja els trenta-cinc abocadors il·legals amb que compta el terme municipal d’Alzira

La irresponsabilitat del veïnat en abandonar els efectes que ja no necessiten en llocs no habilitats en lloc de realitzar esta acció a l’Ecoparc fa necessari que FOVASA, empresa concessionària de la retirada del fem i la neteja a Alzira, junt a la Regidoria de Serveis Urbans tinguen que realitzar la neteja dels trenta-cinc abocadors il·legals amb que compta actualment el terme municipal, una xifra que deu de fer-nos reflexionar, ja que lluny d’acabar amb esta obsoleta costum va en augment.

La pràctica irresponsable d’alguns ens avoca a tindre que realitzar este tipus d’accions per tal d’acabar en la insalubritat i mala imatge dels abocadors. «No entenem que podent fer ús d’unes instal·lacions com l’Ecoparc, on per utilitzar-lo reps bonificacions en el rebut de la taxa de reciclatge, els imprudents campen a plaer i dipositen en abocadors il·legals allò que ja no els és útil».

En la voluntat de totes i tots està el revertir esta mala costum que va en augment, cosa que obliga a la Regidoria a prendre cartes en l’assumpte per tal de mantindre netes i en bon estat de salubritat tots aquells espais que són utilitzats con abocadors il·legals.

Cal recordar que tal com queda estipulat a l’ordenança municipal als incívics i desaprensius que se’ls sorprenga dipositant qualsevol classe d’enderrocs o deixalles en un abocador incontrolat seran sancionats amb 3.000 euros de multa.

Des del 2008 un reial decret exigix el tractament de tots els desaprofitaments d’obra per gestors autoritzats, empreses que deuen prioritzar el reciclatge en el cas d’obres de gran magnitud. Si el que ens ocupa és una obra domèstica, podem nosaltres mateix dipositar els enderrocs en l’ecoparc, el lloc destinat per a tal finalitat.

Fernando Pascual prega la col·laboració ciutadana per tal de minimitzar la mala imatge creada al abandonar les deixalles en abocadors incontrolats, a més de la insalubritat que açò genera i que juga en la nostra contra, tant sanitària com medi ambiental.