La Regidoria d’Educació concedeix beques de transport als estudiants que hagen de desplaçar-se fora de Sueca

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha concedit enguany un total de 241 beques, corresponents al curs 2019-20, a estudiants que han de desplaçar-se diàriament fora de la nostra ciutat per a seguir la seua formació en estudis universitaris o de cicles formatius de grau mitjà o superior.



L’import total de les ajudes que atorga l’Ajuntament als estudiants ha ascendit a 30.000 euros, i la quantitat per a cada beneficiari/ària ha variat en funció de la distància a la qual ha de desplaçar-se segons el quilometratge: 82,07 euros, per a una distància inferior a 18 km; 123,11 euros, de 18 a 45 km; i 164,14, major de 45 km. “La nostra intenció, com l’any passat, és poder abastar a totes les persones interessades, encara que les quantitats puguen variar un poc, abans que algú es quede sense la seua ajuda, aplicant les bases reguladores de les beques de transport”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Des de la Regidoria d’Educació s’ha elaborat un llistat amb les persones seleccionades per a beneficiar-se d’estes ajudes en complir tots els requisits contemplats en la convocatòria. Este llistat podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament, i en els perfils oficials de les seues xarxes socials. Igualment, des de l’Ajuntament es recomana a la ciutadania que active el seu certificat digital a l’hora de realitzar tot tipus de gestions davant qualsevol Administració, a fi d’agilitar els tràmits i notificacions, especialment en una situació com la que estem vivint en la que es restringeix l’atenció de manera presencial.