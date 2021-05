La Regidoria d’Educació de Sueca reconeix l’alumnat premiat pel seu Rendiment Acadèmic

Connect on Linked in

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit l’acte de lliurament dels Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic del curs 2019-20 que atorga anualment la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. La gala, organitzada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca, ha volgut brindar un reconeixement púbic al mèrit acadèmic d’un grup de joves alumnes de Sueca que han destacat pel seu esforç i aptituds en un curs, a més, especialment complicat per la irrupció de la pandèmia. Així mateix, en l’acte s’ha reconegut també el treball d’un docent, el professor de matemàtiques de l’IES Joan Fuster, José Luis Carrillo Acosta, qui ha aconseguit ser triat com un dels 50 professors més brillants de la Comunitat Valenciana en la tercera edició dels premis ‘Magistrals’, una iniciativa de la Universitat Politècnica de València que pretén reconéixer la labor del personal docent d’ESO, batxillerat i cicles formatius. L’elecció d’estos docents és realitzada pel propi alumnat de primer curs de la Universitat Politècnica de València, la qual cosa emociona especialment als homenatjats.

En l’acte han sigut presents, a més dels homenatjats i els seus familiars, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, i els també membres de la corporació municipal, Carmen Pérez, Gema Navarro i José Luis Ribera.

En la seua intervenció, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha destacat la seua satisfacció per la celebració d’este acte, “especialment en un curs tan complicat per a tots com va ser el passat, en el qual alumnat, professorat i famílies, vam haver de fer un grandíssim esforç per a aconseguir finalitzar-lo en les millors condicions. El vostre treball i constància, per tant, mereixen este reconeixement públic que, esperem, vos servisca d’estímul per a continuar, en esta mateixa línia d’èxits, la vostra formació acadèmica”. Vázquez va tindre paraules d’elogi també per al professor reconegut pels seus propis alumnes, “tot un motiu de satisfacció”.

L’alumnat, i docent, reconeguts, han rebut de mans del regidor d’Educació un diploma commemoratiu i un lot de llibres. En Educació Primària, han sigut reconeguts amb esta distinció: Andrea Blanch Martorell, Josep Muñoz Torregrosa, Josep Tomás Carlos, Gabriel García Aparicio, Vicent Carrillo Rubio, Lucía Hermano Montagud, Clara Martínez Malonda, Marta Benedito Carbonell, Marta Máñez Mercader, Irene Martín Ribera, Hiram Andreu Alemany, Neus Granell Morales, Miguel Rebull Coloma, David Beneito Castells, Carla Ferrer García, Jéssica Lletí Llopis, María Miralles Martínez i Paula Villanueva Ferrer. I, en Educació Secundària: Pepe Benedito Carbonell, Cristina Martín Ribera, Mar Romeu Escrivá, Carmen Beferull Iranzo, Júlia Lorenzo Hernandis, Raimon Bono Pedralva, Lorea Espasa González i Meritxell García Moreno.