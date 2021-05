La Regidoria d’Educació destina 46.480 euros d’una subvenció a activitats extraescolars en els centres educatius del municipi de Sueca

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha rebut una subvenció per valor de 46.480,84 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, destinada a la realització d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys. “Després de la sol·licitud, i concessió, d’esta subvenció, des del departament ens vam posar a treballar a fi de proposar a tots els centres escolars, públics i concertats, de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com a l’IES Joan Fuster, una àmplia oferta d’activitats que ens van oferir diverses empreses especialitzades als qui vam sol·licitar la informació. Des del mes d’abril passat, i fins al mes de juny, tots aquells centres interessats ofereixen al seu alumnat, dins del seu horari lectiu, estes activitats extraescolars que s’han agrupat en un total de 127 tallers”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Des del Departament, es va sol·licitar a diverses empreses, que presentaren les seues propostes d’activitats per a poder confeccionar una programació que s’ajustara al número d’alumnat i a la demanda existent, i que cobrira totes les franges d’edat, des dels 3 fins als 18 anys. Posteriorment, es va oferir als centres perquè triaren aquells tallers que més s’ajustaren a les seues necessitats.

A més d’estos tallers, gràcies a la subvenció, s’han pogut desenvolupar també altres d’activitats de caràcter més general, com ara la publicació de la Guia Didàctica ‘Falles sense foc’, els tallers i el concurs de dibuix que es van oferir el mes de març passat; o els tallers relacionats amb la celebració de la semifinal del concurs ‘De Viva Veu’, que acollirà Sueca el pròxim 20 de maig, en la qual l’alumnat seleccionat per diferents centres escolars de la ciutat, competirà per representar a Sueca en la final provincial. Es tracta d’una convocatòria, dirigida a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària de les poblacions de la Comunitat Valenciana, que pretén reforçar la tasca que es fa en els centres docents per a treballar la lectura, especialment la lectura en veu alta, i donar visibilitat a este treball.

“Estem molt contents amb el treball que s’ha pogut realitzar ja que, tant l’alumnat, com el professorat i les empreses participants, han mostrat la seua satisfacció per estes iniciatives”, ha expressat Joan Carles Vázquez.