La Regidoria d’Esports d’Alzira aportarà als clubs una memòria on es detallarà les despeses pel manteniment de cada una de les instal·lacions esportives

Connect on Linked in

S’ha reunit el Consell Assessor d’Esports per a tractar temes rellevants per als clubs de la ciutat com: la informació relativa a les subvencions que poden sol·licitar, així com els passos correctes per a poder tramitar-les; constitució de la nova comissió permanent; i també s’ha parlat dels programes del Departament d’Esports: fira de l’Esport 2022, gala de l’Esport.



Un altre dels temes tractats ha sigut la posada en marxa de la targeta esportiva dels clubs locals per a facilitar l’accés a les diverses instal·lacions esportives municipals.

En la reunió l’encarregat polític de l’àrea esportiva, Fernando Pascual, ha esgrimit detalls del pressupost per a 2022 en el capítol destinat a esports on des de fa uns anys els clubs es beneficien d’una quantitat important destinada a la utilització d’instal·lacions, activitats esportives i personal. A més el regidor ha manifestat que en breu es presentarà als clubs una memòria d’activitat que detallarà les despeses de manteniment de cada instal·lació municipal dedicada a la pràctica de l’esport, així com també es donarà compte de l’aportació indirecta,